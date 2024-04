FA Cup : Manchester City élimine Chelsea et file en finale

Manchester City 1-0 Chelsea

But : Silva (84e)

Un doublé, à défaut du triplé ?

Malgré son élimination en Ligue des champions par le Real Madrid, Manchester City peut toujours s’adjuger deux titres cette saison. Car en demi-finales de FA Cup, le champion en titre de Premier League qui est encore en course pour conserver sa couronne en championnat a battu Chelsea sur la plus courte des marges et s’est donc qualifié pour la dernière marche (où il aura affaire à Manchester United ou Conventry, qui s’affrontent ce dimanche). Une victoire serrée, mais un succès quand même. Il faut dire que dans cette rencontre au sommet, beaucoup d’occasions ont vu le jour malgré la rareté des buts. En première période, Nicolas Jackson a ainsi eu deux grosses situations pour ouvrir le score, alors que Cole Palmer a obligé Stefan Ortega à s’employer après un exploit personnel.

En face, les Sky Blues n’ont pas été en reste : Dorde Petrovic a notamment dû sortir de jolis arrêts pour empêcher Phil Foden et Bernardo Silva de trouver la faille, pendant que Trevoh Chalobah sauvait son camp devant Kevin De Bruyne. Finalement, les Citizens ont fait la différence en fin de partie grâce au Portugais sur un centre du Belge dévié par le gardien des Blues. Auparavant, dans ce second acte, le portier s’était encore distingué face à Foden, tandis que Jackson avait de nouveau gâché et avait réclamé un penalty à l’arbitre pour une poussette de Kyle Walker. Malheureusement pour la bande de Mauricio Pochettino, qui va finir ce triste exercice 2023-2024 sans le moindre trophée, aucune faute n’a été sifflée.

À quand le changement d’entraîneur, chez les Londoniens ?