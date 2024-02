Chelsea regarde City dans les yeux

Longtemps devant au score, Chelsea a fait plus que rivaliser face à un Manchester City trop imprécis pour espérer mieux qu'un match nul (1-1). Les Skyblues laissent Arsenal et Liverpool prendre un peu d'avance.

Manchester City 1-1 Chelsea

Buts : Rodri (83e) pour City // Sterling (42e) pour les Blues

Manchester City devait gagner pour rester au contact de Liverpool et Arsenal. Pour le remake du match le plus fou de la première partie de saison, Chelsea a de nouveau fait jeu égal avec le champion en titre, qui reste à quatre points de la première place des Reds, avant son match en retard de mercredi contre Brentford. Superbe match des Blues, qui leur permet de grimper à la dixième place.

Sterling comme chez lui

Avec un onze résolument offensif, les Cityzens s’installent rapidement dans la moitié de terrain londonienne. Les visiteurs ne s’en encombrent pas, et profitent de espaces laissés pour opérer en contre. Erling Haaland manque une première occasion de la tête de près (12e), avant qu’une boulette de Ederson ne manque de coûter l’ouverture du score aux siens, mais Nathan Aké sauve les meubles devant Cole Palmer (18e). Chelsea est bien en place, fait déjouer le candidat au titre et se procure les meilleures occasions. Malo Gusto sert tout d’abord Nicolas Jackson dont le mauvais contrôle l’empêche de bien négocier son face à face (23e), avant que Rahem Sterling ne perde un nouveau duel avec le gardien brésilien (32e). Dans un copié-collé de l’action de Gusto, Nicolas Jackson se mue en instigateur du contre pour lancer Sterling, qui se joue de Kyle Walker pour ouvrir le score (0-1, 42e). City peut se réveiller et lancer le siège des cages de Petrović, Alex Disasi répond présent et sauve les siens devant Haaland, puis devant sa ligne sur le corner qui suit (45e).

Rodri le punisseur

Le jeu reprend sur les chapeaux de roue, mais Kevin De Bruyne ne cadre pas son coup franc (48e), de même que Haaland à la retombée d’un centre de Foden en contre (51e). Chelsea passe tout près de faire le break, mais Ederson écœure Sterling, bien servi par Gusto après un numéro de Cole Palmer (55e). La rencontre s’emballe, et Haaland bute sur Petrović, bien aidé par son roc Disasi (61e). Le danger est permanent dans la surface des Blues, mais Haaland se manque encore de la tête, seul aux six mètres (77e). Sous pression, Chelsea brille par la solidarité de son collectif, mais la sanction finit par arriver par l’intermédiaire de Rodri, d’une magnifique frappe de l’entrée de la surface à la retombée d’une tentative contrée de Walker (1-1, 83e). City peut maintenir la pression et réclamer un pénalty pour une main de Colwill dans sa surface, Chelsea ne cède pas, et prive les hommes de Pep Guardiola d’une septième victoire consécutive en championnat.

Manchester City (4-1-4-1) : Ederson – Walker, Dias, Aké, Akanji – Rodri – Foden, De Bruyne, Álvarez (Silva, 64e), Doku – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Chelsea (4-2-3-1) : Petrović – Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell – Caicedo, Fernández – Palmer (Chalobah, 71e), Gallagher, Sterling (Nkunku, 64e) – Jackson (Casadei, 82e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

