Chelsea tient tête à Manchester City dans un match fou

Chelsea 4-4 Manchester City

Buts : Silva (29e), Sterling (37e), Jackson (67e) et Palmer (90e+5) pour les Blues // Haaland (25e SP, 47e), Akanji (45e+1) et Rodri (86e) pour les Skyblues

Fort avec les forts, faible avec les faibles. Tel est le crédo de Chelsea en championnat depuis le début de la saison. Après avoir tenu en échec Liverpool et Arsenal, les Blues ont récidivé ce dimanche après-midi face à Manchester City. Et de quelle manière ! Un match nul complètement dingue (4-4), six jours après avoir surpris Tottenham, et une force de caractère déjà vu contre les Spurs qui se confirme. Si ses résultats restent en dents de scie, l’équipe de Mauricio Pochettino démontre son potentiel qu’elle doit encore maitriser pour retrouver les hauteurs du championnat. Les Skyblues, quant à eux, regretteront de ne pas avoir su tenir leur avantage à trois reprises mais s’accrochent au trône de Premier League avec un point d’avance sur Liverpool et Arsenal.

Thiago Silva, 39 ans et toute sa tête

Les hommes de Pep Guardiola démarrent pourtant bien leur rencontre. Ballon contrôlé, Chelsea muselé et un penalty obtenu peu avant la demi-heure de jeu pour une faute évidente de Marc Cucurella, qui ceinture le bulldozer Erling Haaland sur un centre venant de la gauche. La VAR confirme la décision d’Anthony Taylor et le buteur norvégien se fait justice en prenant Robert Sanchez à contre-pied (0-1, 25e). Mais Chelsea ne tarde pas à réagir et, après une belle frappe de Reece James détournée par Ederson (28e), Thiago Silva se fait oublier sur le corner suivant et vient, du haut de ses 39 années, croiser une tête qui se loge dans le petit filet (1-1, 29e). Les Blues ne s’arrêtent pas en si bon chemin et doublent la mise quelques minutes plus tard : transmission teintée de réussite de Cole Palmer pour James qui glisse le cuir au second poteau à Raheem Sterling, seul devant le but (2-1, 37e). La rencontre s’emballe alors définitivement et Sanchez doit s’employer devant Haaland (42e) mais il ne peut rien sur un centre de Bernardo Silva déposé sur la tête de Manuel Akanji qui fige le gardien londonien (2-2, 45e+1).

2009 – Chelsea 4-4 Man City was the first Premier League match to see four equalising goals scored since Liverpool and Arsenal’s iconic 4-4 draw in April 2009. Classic. pic.twitter.com/ZtGfy18i3X — OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2023

Un match pour l’histoire

Il est également dépassé quelques secondes après le coup d’envoi de la seconde période. Phil Foden prend la profondeur, Julian Álvarez dédouble sur sa droite et centre pour… Haaland, évidemment, qui se jette et parvient à marquer de la fesse (2-3, 47e). Une nouvelle case cochée dans le bingo du dauphin de Lionel Messi au classement du dernier Ballon d’or et une douche froide pour les supporters de Chelsea qui résistent aux assauts adverses (52e, 58e) puis reviennent à nouveau au score grâce à l’opportunisme de Nicolas Jackson (3-3, 67e). Si Malo Gusto a la balle du 4-3 au bout du pied (75e), le match semble se diriger vers un nul. Sauf que ce match, déjà spectaculaire, devient historique dans les dernières minutes : une mine de Rodri à l’entrée de la surface déviée par Thiago Silva (3-4, 86e), puis un penalty obtenu par Armando Broja sur un tacle non maitrisé de Ruben Dias. Comme un symbole, c’est Palmer – l’enfant de City – qui fusille avec un sang-froid monstre Ederson (4-4, 90e+5) et met fin à un spectacle merveilleux. Merci pour ce moment.

Chelsea (4-2-3-1) : Sanchez – James (Gusto, 64e), Disasi, Silva, Cucurella – Caicedo (Broja, 90e), Fernández (Mudryk, 64e) – Palmer, Gallagher, Sterling – Jackson (Ugochukwu, 90e+6). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson – Walker, Dias, Gvardiol – Rodri, Akanji – Foden, Álvarez (Kovačić, 79e), Silva, Doku (Grealish, 59e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

