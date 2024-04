Cole Palmer est le meilleur buteur de Chelsea sur une saison depuis… 14 ans

Un attaquant qui réussi à Chelsea, ce n’est pas tous les jours que ça arrive.

Ce mardi, Cole Palmer a une nouvelle fois bluffé tout le monde en plantant quatre roses lors de la large victoire de Chelsea face à Everton (6-0). L’ancien joueur de Manchester City est dans la forme de sa (jeune) carrière, ayant planté onze buts rien que sur ses six derniers matchs. Mais au-delà de cela, l’Anglais réalise à Londres des choses qui n’avaient plus été vues depuis belle lurette. C’est simple : Palmer, c’est déjà 23 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues avec Chelsea, soit plus que n’importe quel joueur du club sur une saison depuis… 2009-10. Il faut en effet remonter quatorze ans en arrière, à l’époque des Blues de Carlo Ancelotti, pour voir Didier Drogba (37 buts) et Frank Lampard (27 buts) être plus décisifs sur un seul exercice.

Une statistique encore plus folle quand on sait que la saison n’est même pas encore terminée pour Palmer, et qu’il a aussi planté deux buts en trois matchs avec Manchester City en début de saison, portant en réalité son total à 25 unités. Depuis 2010, seuls Diego Costa, Eden Hazard, Fernando Torres et Juan Mata ont dépassé la barre des vingt buts avec Chelsea sur une saison. À titre de comparaison, les meilleur buteurs du club l’an passé étaient Kai Havertz et Raheem Sterling, avec seulement neuf buts.

On souhaite bonne chance à Gareth Southgate pour trouver à Palmer une place cet été entre Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden et Bukayo Saka.

Palmer d’or