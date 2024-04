Réussir à gâcher une victoire 6-0, c’est fort.

La soirée était pourtant parfaite pour Chelsea. Mais alors que les Blues s’apprêtaient à coller une manita à Everton, un grain de sable est venu enrayer la machine. Le coup de coude de Michael Kean dans le visage de Noni Madueke à la 64e n’a pas seulement offert un penalty et un 5e but à Chelsea, il a également amené de la tension. Alors que le tireur maison Cole Palmer s’apprêtait à claquer son quadruplé, Noni Madueke a voulu renverser la hiérarchie et se faire justice lui-même. Nicolas Jackson est venu s’y mettre également, et c’est finalement Conor Gallagher qui a fait la loi en offrant le ballon au joueur formé à City, le mettant sur la route du quadruplé.

L’embrouille est mal passée du côté de Mauricio Pochettino. « Les joueurs et le staff savent que le tireur principal est Cole Palmer. C’est une honte, c’est inacceptable, je suis tellement bouleversé par la situation, a déploré le technicien argentin. Je leur ai dit que c’était la dernière fois que nous nous comportions de la sorte. Il est impossible d’avoir ce type de comportement après cette performance. Si nous voulons être une grande équipe, nous devons changer et penser de manière collective. On ne peut pas se comporter comme des enfants. »

Il fallait laisser tirer Cole pour qu’il reçoive la palme de meilleur buteur de Premier League.

Cole Palmer et Chelsea ratatinent Everton