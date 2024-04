Pronostic Chelsea Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea s’impose contre Everton et croit au top 6

Les Blues ont trouvé un meilleur rythme depuis plusieurs semaines, et sont même invaincus sur leurs 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. En cas de victoire, ils pourraient revenir à seulement deux points de la 6e place, actuellement occupée par Manchester United. Justement, Chelsea s’était imposé contre les Red Devils au terme d’un match complètement fou (4-3) mais s’est retrouvé piégé quelques jours plus tard sur la pelouse de Sheffield (2-2). Les Londoniens font toujours face à de nombreuses absences, notamment celles des français Fofana et Nkunku, ou encore de Reece James et Chilwell. En revanche, l’homme en forme actuellement s’appelle Cole Palmer (16 buts, 9 passes en PL), qui a inscrit 7 buts sur ses 5 derniers matchs.

Côté Everton, le chemin de la victoire est enfin revenu contre Burnley lors de la dernière journée (1-0) après une série noire de 10 matchs sans gagner. Ce succès n’est pas pour autant rassurant tant il a été difficile à aller chercher. Même si ces Toffees, qui jouent le maintien, avaient ramené un bon match nul de Newcastle (1-1). Longtemps blessés, Calvert-Lewin (5 buts) retrouve enfin un peu d’efficacité avec 2 buts lors des 2 derniers matchs. Il sera possiblement soutenu par les milieux McNeil (2 buts, 5 passes) et Doucouré (6 buts). Cela ne devrait pas suffire pour ramener un bon résultat de Stamford Bridge, où les Blues ont gagné 4 de leurs 5 dernières réceptions.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

