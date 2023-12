Everton répond aux supporters se moquant de la pauvreté à Liverpool

Unis face à la bêtise humaine.

Everton a publié ce lundi un communiqué pour dénoncer des chants se moquant « de la pauvreté alimentaire dans la ville de Liverpool », entonnés par des supporters de Chelsea lors de la victoire des Toffees au Goodison Park dimanche (2-0). Le club se félicite d’avoir répondu à ses immondices par la promotion de Fans Supporting Foodbanks, une initiative conjointe entre supporters de Liverpool et d’Everton pour lutter contre la faim, sur les écrans géants du stade.

Yesterday and always, we continue to stand united with @SFoodbanks in tackling food poverty up and down the country. 💙❤️

— Everton (@Everton) December 11, 2023