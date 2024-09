Aston Villa et Brentford ont le sourire, Everton sombre

Tout le monde a marqué en Premier League !

Outre-Manche, le carton du jour est à mettre à l’actif de Brentford et Bryan Mbeumo, auteur d’un doublé opportuniste contre Southampton (3-1). Yoane Wissa est également venu punir les errements défensifs adverses pour asseoir ce joli succès des Bees, le deuxième en trois journées, malgré l’honneur sauvé par Yukinari Sugawara côté visiteurs.

Belle opération également pour Aston Villa, qui rentre de Leicester avec trois points dans la poche (1-2). Dominateurs, les Villans prennent l’ascendant par Amadou Onana après une combinaison sur coup franc. La tête de Jhon Durán à la réception d’un centre de Lucas Digne permet ensuite que la réduction du score signée Facundo Buonanotte reste anecdotique. De son côté, Everton a pensé se donner de l’air, contre Bournemouth, grâce à un pion de Michael Keane sur coup franc suivi quelques minutes plus tard d’un petit piqué gagnant de Dominic Calvert-Lewin. Mais les Toffees sont bel et bien malades, et ont totalement sombré en fin de partie avec trois buts encaissés en quelques minutes (2-3). Les bourreaux se nomment Antoine Semenyo, Lewis Cook et Luis Sinisterra, à chaque fois seuls à la retombée de centres.

Oh le banger de Bellegarde pour égaliser face à Nottingham ! 🔥 Avec en prime @Alx_Araujo au commentaire ! 😍#NFOWOL | #PremierLeague pic.twitter.com/lDuxYc1MoN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 31, 2024

Les deux autres rencontres de ce multiplex se sont soldées par deux nuls sur le même score 1-1. Entre Nottingham Forest et Wolverhampton d’abord, d’où est venu le but du week-end, avec un pétard sorti du pied de Jean-Ricner Bellegarde, pour répondre au coup de casque de Chris Wood sur corner, deux minutes plus tôt. Et puis, Fulham n’a pu faire mieux que de partager les points avec le promu Ipswich. Une magnifique percée conclue d’un tir lointain de Liam Delap d’un côté, un plat du pied dans la course pour Adama Traoré de l’autre : un partout balle au centre.

Brentford 3-1 Southampton

Buts : Mbeumo (43e et 65e) et Wissa (69e) pour les Bees // Sugawara (90e+5) pour les Saints

Everton 2-3 Bournemouth

Buts : Keane (50e) et Calvert-Lewin (57e) pour les Toffees // Semenyo (87e), Cook (90e+2) et Sinisterra (90e+6)

Ipswich 1-1 Fulham

Buts : Delap (15e) pour les Tractor Boys // A. Traoré (32e) pour les Cottagers

Leicester 1-2 Aston Villa

Buts : Buonanotte (73e) pour les Foxes // Onana (28e) et Duran (63e) pour les Villans

Nottingham Forest 1-1 Wolverhampton

Buts : Wood (10e) pour Forest // Bellegarde (12e) pour les Wolves