Everton calme les ardeurs de John Textor

Douche froide.

Ce mercredi, lors de la conférence de presse donnée au Groupama Stadium, John Textor s’est dit confiant quant à sa capacité à racheter le club d’Everton dans les semaines à venir. « Il y a 90% de chances de parvenir à un accord mais l’actuel propriétaire d’Everton a beaucoup de choix », a déclaré le président de l’OL. Pour justifier sa force de frappe, l’homme d’affaires américain a assuré que la vente de ses parts à Crystal Palace (45%) était en bonne voie.

« Nous avons des offres très sérieuses, nous espérons la vente avant la fin de l’année, elle va générer une grosse entrée de cash. Ainsi, l’acquisition potentielle d’Everton proviendrait de mon propre financement et, dans le contrat qui est en cours de discussion, je serais moi-même l’acheteur et pas Eagle Football, a déroulé Textor. L’acheteur d’Everton serait John Textor. Je serais l’investisseur. Une nouvelle holding serait créée. Il n’y aurait pas d’impact sur OL Group. L’acquisition se ferait en fonds propre si cela se passe bien. Il y a 90% de chances de parvenir à un accord mais l’actuel propriétaire d’Everton a beaucoup de choix. »

Statement from Interim CEO, Colin Chong. — Everton (@Everton) September 12, 2024

Ce jeudi, le deuxième club de Liverpool a pris connaissance de ces déclarations et n’a pas tardé de réagir via un communiqué. « Bien que des discussions positives et des progrès continuent d’être réalisés avec M.Textor pour formaliser tout accord avec lui, il reste du travail à faire pour finaliser la transaction. En conséquence, les commentaires formulés par M.Textor ne représentent que son point de vue personnel sur les questions du club », ont répondu les pensionnaires de Goodison Park, comme pour calmer les ardeurs du patron d’Eagle Football.

Les supporters lyonnais peuvent souffler, l’OL club satellite d’Everton, ce n’est à priori pas pour tout de suite.

Aston Villa et Brentford ont le sourire, Everton sombre