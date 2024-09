John Textor révèle sa crainte après la crise des droits TV

John Textor est en forme olympique.

Après avoir assuré que la réélection de Vincent Labrune à la tête de la Ligue de football professionnel n’était « pas démocratique » et que cela s’apparentait à « une version sportive du Venezuela », John Textor n’a pas lâché la sulfateuse. Ce mercredi, le président de l’Olympique lyonnais a organisé une conférence de presse pour balayer tous les sujets autour du club et il n’a pas donc échapper au cas des droits TV, pour lequel Labrune est vivement critiqué.

« Je me demande si d’autres équipes vont survivre à la baisse de revenus des droits TV. Nous sommes une organisation multinationale avec d’autres actifs, nous avons cette chance. Maintenant nous partons avec de belles perspectives mais il y a de gros soucis en Ligue 1. Nous voulons contribuer à la bonne gouvernance avec de bonnes idées mais nous ne sommes pas toujours écoutés », s’est-il exclamé face au parterre de journalistes. Après les déboires avec l’UNFP la saison dernière et un « budget complexe » (en raison de la multipropriété), le président de l’OL a expliqué vouloir « rationaliser l’équipe » durant le mercato estival, sans indiquer si la mission était réussie ou non.

Il s’est également perdu dans ses notes au moment d’évoquer les chiffres, histoire de quand même nous faire bien rire.

John Textor sur l’élection à la LFP : « C’est une version sportive du Venezuela »