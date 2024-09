John Textor sur l’élection à la LFP : «  C’est une version sportive du Venezuela »

Pas content, John.

Au contraire de ses homologues Nasser al-Khelaïfi et Laurent Nicollin, le président de l’OL John Textor n’était pas ravi, mardi, de la réélection à la tête de la Ligue de football professionnel de Vincent Labrune. À la sortie de l’assemblée générale, l’homme d’affaires américain a même pointé du doigt la façon dont l’Orléanais a construit sa victoire.

« Je ne veux pas évoquer spécifiquement sa réélection. J’ai beaucoup entendu parler de démocratie aujourd’hui. En tant qu’Américain, ce n’est pas une démocratie que je reconnais vraiment… Je ne pense pas que ce soit un processus démocratique. Je pense que l’élection a tenté de se faire avec un seul candidat il y a deux semaines, a-t-il lâché auprès des médias présents sur place. Il y a eu une entrée très tardive d’un candidat (Cyril Linette), que j’aurais adoré pouvoir entendre davantage. J’aurais aimé avoir un vrai choix à la suite de discussions poussées. Après cela, j’aurais pu vous dire qui j’aurais soutenu. C’était une version sportive du Venezuela… Je n’ai pas vu une démocratie. Mais maintenant, c’est fait, il est président, et on est derrière lui. Même si on sait bien que la décision d’aujourd’hui était actée bien avant le vote. »

Nicolás Maduro appréciera.

