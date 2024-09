Laurent Nicollin : « On a confiance en Vincent »

Le syndrome de Stockholm pour Lolo ?

Tancé ces dernières semaines pour ses déclarations au sujet du prix de l’abonnement à DAZN, le diffuseur de la Ligue 1, Laurent Nicollin fait partie des soutiens sur lesquels Vincent Labrune a pu s’appuyer pour être réélu pour les quatre prochaines années à la présidence de la Ligue de football professionnel.

Président du syndicat Foot Unis et de Montpellier, mais aussi membre du conseil d’administration de la LFP, le fils de Loulou Nicollin s’est montré très satisfait du résultat de l’élection, ce mardi, à la sortie de l’hôtel Gaillard. « On a confiance en Vincent, on connaît sa capacité à renverser des montagnes et à faire de belles choses. Il y a eu des choses bien, d’autres moins bien. Maintenant, c’est signé et on repart pour quatre ans. Il faut se serrer les coudes, on vit une situation compliquée. Il faut être tous ensemble et avancer, pour colmater les brèches sur le navire. Les beaux jours arrivent peut-être. On va avoir un peu plus de calme, vous (les médias, NDLR) allez un peu moins nous casser les roubignoles. On va pouvoir bosser et essayer de récupérer un peu d’argent, qui manque pour les clubs, parce qu’il en manque », a-t-il déclaré, rapporte RMC.

L’espoir fait vivre.

