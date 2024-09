L’élection de la LFP va se jouer dans un hôtel appartenant à l’ancien groupe de Vincent Labrune

Drôle de choix.

La Ligue de football professionnel a décidé d’organiser, mardi, son assemblée générale élective – qui décidera notamment du futur président de l’instance, soit Vincent Labrune, soit Cyril Linette – à l’hôtel Gaillard, dans le 17e arrondissement de la capitale, et non au sein de son siège flambant neuf (3500 m2), acquis pour 127 millions d’euros il y a deux ans.

Lieu construit à la fin du XIXe siècle, l’hôtel Gaillard accueille la Cité de l’économie et dispose aussi de plusieurs salles à privatiser. Moma Sélection est l’entreprise qui s’occupe des réservations pour les entreprises ou les groupes. Sa maison mère n’est autre que Moma Group, une boîte bien connue de Vincent Labrune, l’actuel président de la LFP.

À son départ de l’OM, en 2016, Labrune se diversifie et rejoint le comité exécutif de Moma Group, un cador de l’évènementiel et propriétaire de prestigieux restaurants. « Je considère que c’est le même métier d’organiser un match de foot, une soirée dans un restaurant ou de produire un film. Donc je me suis dit que c’était pas con d’essayer d’évoluer comme ça, un peu à l’abri de l’attention médiatique », a-t-il déclaré à So Foot, qui a enquêté longuement sur l’ex-patron de l’OM dans le numéro 219 du magazine, actuellement en kiosque.

Contactée, Moma Sélection n’a pas dévoilé le nom de la salle réservée, ni les détails – notamment financiers –, « par souci de confidentialité ». Pour les présidents de Ligue 2 qui n’ont pas le plaisir de siéger à l’AG, ils pourront découvrir un autre restaurant du groupe Moma, puisque Bernard Joannin, président du collège L2, a invité ses confrères à dîner ce lundi soir au Mimosa, où la daurade royale au four coûte 38 euros.

Ce qui fait cher pour un resto, même pour Laurent Nicollin.

