Nasser al-Khelaïfi très heureux de la réélection de Vincent Labrune

Oubliez la rivalité OM-PSG.

Ce mardi, sans surprise, le président sortant de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune a été réélu pour quatre ans. Face à son opposant Cyril Linette, l’ancien président de l’OM a récolté un peu plus de 85% des suffrages. De qui faire le bonheur de Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, l’un de ses plus fidèles soutiens.

« On a décidé qu’il soit réélu président. C’est comme ça, c’est le meilleur président qu’on ait et on veut continuer à travailler ensemble, pour changer les choses. C’est très important pour nous, pour la Ligue, pour les clubs, pour tout le monde », a expliqué l’homme d’affaires qatari à la sortie de l’hôtel Gaillard, où se sont réunis les présidents de clubs.

Les copains d’abord.

