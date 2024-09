Une mauvaise nouvelle pour John Textor

Après la climatisation installée au Groupama Stadium ce dimanche, l’homme d’affaires américain pourrait être en proie à un vilain rhume.

S’il assurait il y a quelques jours de cela être confiant quant à ses capacités de racheter le club anglais d’Everton, John Textor a été refroidi, ce lundi. Dans un communiqué, Everton indique qu’un accord vient d’être trouvé avec le fonds d’investissement américain Friedkin Group, déjà propriétaire de la l’AS Rome et de l’AS Cannes notamment.

« Blue Heaven Holdings et The Friedkin Group confirment qu’ils sont parvenus à un accord sur les conditions de la vente de la participation majoritaire de Blue Heaven Holdings dans le club de football d’Everton, avance le communiqué. La transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires, notamment de la Premier League, de la Football Association et de la Financial Conduct Authority. »

Devenir propriétaire d’Everton serait « comme être président des États-Unis » pour Textor