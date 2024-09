Opération séduction.

Le PDG d’Everton a calmé les ardeurs de John Textor par le biais d’un communiqué ce jeudi, mais l’Américain ne lâche rien. Déterminé à racheter le club de Liverpool, le boss de l’Olympique lyonnais et de Botafogo a poursuivi sa cour assidue dans un entretien accordé à Sky Sports. « Ces clubs étaient légendaires bien avant que nous soyons vivants, que nous marchions sur cette terre. Personne ne se réveille en se disant : “Je vais acheter Everton.” Mais si vous décidez que le football est ce que vous voulez dans votre vie, et que quelqu’un vient vous demander si vous voulez devenir propriétaire d’Everton, c’est comme si quelqu’un vous demandait si vous voulez être président des États-Unis. Bien sûr que vous le voulez. »

En conférence de presse, Textor a estimé qu’il y avait « 90% de chances de parvenir à un accord » avec le board des Toffees. « Lorsque je me rendais au Royaume-Uni pour affaires, j’essayais d’assister à des matchs – généralement dans de petits clubs, comme Leyton Orient ou Stockport County. Mais Everton ? Je n’y ai jamais pensé, c’est comme si je regardais la Maison Blanche et que je me disais que j’y vivrai un jour », ajoute-t-il.

Une starlette de téléréalité a réussi à y rester quatre ans, alors…

