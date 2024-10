Pronostic Chelsea La Gantoise : Analyse, cotes et prono du match d’Europa Ligue Conférence

Chelsea trouve la solution contre La Gantoise

Chelsea est l’équipe à surveiller dans cette édition de la Ligue Conférence. Si les Blues jouent à leur plein potentiel, il semble peu probable que le titre leur échappe. Après leur dernier titre de champion d’Angleterre en 2017, le club, malgré de lourds investissements, n’a pas retrouvé ce succès en championnat. Cependant, en 2021, Chelsea a remporté sa deuxième Ligue des champions. Cette saison, en Premier League, leur début est correct, malgré une défaite contre Manchester City lors de la première journée (0-2). Depuis, ils ont enchaîné des victoires contre West Ham, Barrow en EFL et Brighton. Côté transferts, João Felix et Pedro Neto sont arrivés pour renforcer l’équipe, tandis que des joueurs comme Connor Gallagher et Romelu Lukaku sont partis. Le club doit encore composer sans Reece James, mais Roméo Lavia et Malo Gusto sont de retour. Nicolas Jackson, avec déjà quatre buts, s’impose comme un atout offensif.

Les chances pour La Gantoise de s’imposer face à Chelsea semblent minces. Malgré une place sur le podium en Jupiler Pro League, grâce à des victoires récentes contre le Club Bruges et Louvain, l’équipe manque encore de la constance nécessaire pour véritablement dominer. Historique modeste en Belgique, les Buffalos n’ont remporté qu’un seul championnat, en 2015, et n’ont que récemment accédé aux compétitions européennes. L’équipe a également subi des pertes importantes avec les départs de Gift Orban et Fernandez-Pardo, affaiblissant son effectif. En plus, des blessures de longue durée pourraient priver Omgba et Hjulsager de la rencontre. La Gantoise, malgré ces défis, peut compter sur son capitaine Sven Kums, mais cela suffira-t-il face à l’adversaire redoutable qu’est l’Armada des Blues ?

