En direct : Man City-Chelsea (1-0)

Imaginons City remporte la FA Cup et la C1 dans les prochaines semaines, où classe-t-on cette équipe parmi les plus grandes d’Europe au XXIe siècle ? (Real Madrid 2016/2017 et 2021/2022, Liverpool 2018/2019, Barcelone 2008/2009, 2010/2011 et 2014/2015, Bayern 2012/2013, MU 2007/2008). On parle évidemment palmarès, mais aussi sa trace dans l’histoire, son jeu…