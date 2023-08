Riyad Mahrez marque son premier but avec Al-Ahli

Comme un poisson dans l’eau.

En l’absence de Roberto Firmino blessé, auteur d’un triplé lors de la première journée de championnat, Riyad Mahrez a brillé. L’international algérien, figure de proue de la Saudi Pro Leauge avec Karim Benzema, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo ou encore Neymar, a inscrit son premier but avec Al-Ahli : servi par un centre de Fahad Al-Rashidi, Mahrez a décoché une belle demi-volée pour crucifier le portier adverse, impuissant, et inscrire le but du break juste avant la mi-temps (45+1e). À noter la première passe décisive d’Allan Saint-Maximin sous ses nouvelles couleurs en fin de rencontre (3-1).

Riyad Mahrez scored his first goal for Al-Ahli in style 💫 (via @SPL_EN)pic.twitter.com/RIPKKoSKOs — B/R Football (@brfootball) August 17, 2023

Déjà auteur d’une passe décisive la semaine dernière pour « Bobby », l’ailier droit algérien et son équipe débutent parfaitement cette saison de Saudi Pro Leauge avec deux victoires consécutives. Des performances qui permettent au club de Djeddah de prendre provisoirement les rênes du championnat.

