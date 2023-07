Saint-Maximin annonce son départ de Newcastle

Titulutititut !

Allan Saint-Maximin a annoncé ce samedi sur son compte twitter qu’il quittait Newcastle. L’ailier gauche va rallier l’Arabie saoudite et s’engager avec club d’Al-Ahli, qui est déjà parvenu à faire venir Edouard Mendy, Firmino et Riyad Mahrez. En perte de vitesse chez les Magpies, il n’a été titulaire qu’à 14 reprises cette saison pour un pion et cinq passes décisives.

4 years ago, I wore the Newcastle jersey for the first time. At that moment, I hadn’t realized that not only was I about to become a Newcastle player, but I was also about to become a Geordie.

You might think « nice Goodbye message » but the sentiment runs deeper than any words… pic.twitter.com/wA0RsQfEZF

— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) July 29, 2023