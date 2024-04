Arabie saoudite : Firmino, Mahrez et Saint-Maximin battent Benzema et Kanté

Al-Ahli 1-0 Al-Ittihad

But : Al-Buraikan (34e)

Bonne petite disette pour Karim Benzema.

Ce lundi soir en Saudi Pro League, l’équipe d’Al-Ahli, qui alignait notamment Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Édouard Mendy, Franck Kessié, Merih Demiral, Roger Ibañez et Allan Saint-Maximin dans son onze de départ, a dominé Al-Ittihad (1-0), club de KB9 et N’Golo Kanté, eux aussi titulaires. Le Nueve a enchainé un sixième match sans marquer, et c’est Firmino qui s’est mis en évidence en signant la passe décisive (un centre en retrait bien senti vers le point de penalty) sur le seul but de la rencontre, inscrit par l’international saoudien Firas Al-Buraikan peu après la demi-heure de jeu.

Le Tifo des supporters d’Al Ahli : « Salute 🫡 » Le Tifo des supporters d’Al Ittihad (surprise) : « Yellow » La deuxième division saoudienne s’appelle « Yelo League » et Al Ahli était en D2 l’année dernière 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/WegzZ74MHY — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 1, 2024

