Jean-Marc Furlan n’obtient pas gain de cause dans son procès avec l’AJ Auxerre

Le « doigtd’honneurgate » a rendu son verdict.

Tiens, tiens, des nouvelles de Jean-Marc Furlan. Sorti par la petite porte de l’AJ Auxerre à cause d’un doigt d’honneur adressé à des supporters clermontois le 9 octobre 2022 à l’Abbé-Deschamps, JMF refait surface. Licencié pour faute grave par le club bourguignon, donc, le Special One de la Ligue 2 réclamait 1,5 million d’euros aux dirigeants de l’AJA pour licenciement abusif, rien que ça. Mais le conseil de prud’hommes d’Auxerre a débouté (rejeté par un jugement ou par un arrêt, pour ceux qui n’ont pas fait de droit) la demande du technicien de 66 ans, jugeant que le licenciement était bel et bien justifié.

Furlan est toujours sans club

À compter de la date de réception du courrier, le recordman des montées en Ligue 1 aura un mois pour faire appel, s’il le souhaite. Il aura en tout cas le temps d’y réfléchir puisqu’il est toujours à la recherche d’un nouveau projet à la suite de son licenciement du Stade Malherbe de Caen, en novembre 2023. Pas pour une histoire de doigt d’honneur cette fois, seulement pour des mauvais résultats.

Un problème de moins pour les Bourguignons, qui vont devoir maintenant en régler un autre, celui du maintien dans l’élite.

