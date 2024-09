Monaco en démonstration à Auxerre

Auxerre 0-3 Monaco

Buts : Kehrer (8e), Vanderson (25e) et Zakaria (89e) pour l’ASM

Yves en slip sur son Rocher.

Grâce à une entame de match réussie et une rencontre plus que maîtrisée, Monaco a fait le plein à l’extérieur sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-3). En mode rouleau compresseur, l’ASM n’a pas laissé une seule chance aux Icaunais à l’Abbé. Thilo Kehrer a ouvert le score de la tête (0-1, 8e), sur un corner téléguidé vers le premier poteau par Lamine Camara. Donovan Léon, le portier de l’AJA, n’aura pas été de tout reproche sur ce pion qui a précipité la suite des événements. Vanderson a ainsi doublé la mise avant la demi-heure de jeu, parfaitement lancé par Denis Zakaria (0-2, 25e), et son crochet intérieur du gauche pour se mettre face au but aura pour sûr plu à l’assistance monégasque présente en parcage.

Largement supérieurs dans tous les secteurs de jeu, les joueurs du Rocher auraient pu l’emporter beaucoup plus largement, mais l’inefficacité était de mise sur le front de l’attaque. Alors, Adi Hütter a préféré faire souffler ses offensifs avant le début de la Ligue des champions. Zakaria a tout de même mis un point final à la rencontre (0-3, 89e). Avec dix points, l’ASM est premier dauphin de l’OM à la différence de buts.

Place au Barça !

