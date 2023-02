Monaco assure l'essentiel face à Auxerre

Monaco 3-2 Auxerre

Buts : Ben Yedder (11e), Ben Seghir (30e) et Embolo (82e) pour le club de la Principauté // Abline (68e) et Da Costa (85e) pour l’AJA

Ben au carré.

Portés par la paire Ben Seghir-Ben Yedder, titulaire en pointe de l’attaque, les Monégasques ont assuré l’essentiel à la maison face à l’AJ Auxerre (3-2), pour le compte de la 21e journée de la Ligue 1. Au bon souvenir du match aller remporté par les soldats de Philippe Clement (2-3), les deux attaquants du club de la Principauté ont de nouveau trouvé le chemin des filets et permis aux leurs de consolider leur quatrième place au classement. Les joueurs de Christophe Pélissier enchaînent ce mercredi soir une septième défaite consécutive en championnat, et pointent à la 19e place.

Dominateurs sur l’ensemble de la rencontre, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder se sont fait peur. Le capitaine a pourtant donné la marche à suivre en ouvrant le score d’un beau plat du pied dès les premières minutes de jeu (1-0, 11e). Un quart d’heure plus tard, c’est le jeune Eliesse Ben Seghir qui met l’ASM hors de danger d’une frappe limpide (2-0, 30e). Trop confiants peut-être, et souhaitant sûrement contrôler la fin du match, les Monégasques ont laissé leurs adversaires du soir prendre les devants dans tous les compartiments du jeu. Ainsi, Matthis Abline est venu profiter d’une mauvaise passe de Camara pour s’avancer face au gardien et réduire le score (2-1, 68e). Plus passifs dans le deuxième acte, les locaux ont perdu le contrôle de la partie, mais ont pu souffler définitivement au moment de voir l’entrant Breel Embolo catapulter Radu (3-1, 82e). Enfin, Da Costa a fait vivre un dernier frisson aux quelques supporters présents au stade Louis-II. Sur une offrande d’Hamza Sakhi, l’ancien buteur de Strasbourg n’a fait qu’une bouchée de Nubel après un contrôle parfait (3-2, 84e). En vain.

C’était brouillon, mais l’important, c’est les trois points.

Monaco (4-4-2) : Nubel – Vanderson, Disasi, Maripan , Henrique – Martins (Aguilar, 76e), Fofana, Camara, Golovin (Volland, 90e) – Ben Seghir (Jakobs, 64e), Ben Yedder (Embolo, 65e). Entraîneur : Philippe Clement.

Auxerre (4-3-3) : Radu – Zedadka, Jeanvier (Massengo, 69e), Touré, Mensah – M’Changama (Jubal, 46e), Toure, Sakhi – Sinayoko (Autret, 63e), Niang (Abline, 63e), Perrin (Da Costa, 23e). Entraîneur : Christophe Pélissier.