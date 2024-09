Sérieux, Marseille domine Nice

Grâce à un but lors de chaque mi-temps et à ses poteaux, l'Olympique de Marseille s'est imposé à domicile contre Nice lors de la quatrième journée de Ligue 1 pour prendre la tête du classement. Neal Maupay a a inscrit son premier but avec les Phocéens et Luis Henrique l'a imité, alors que les Aiglons restent englués dans le ventre mou.

Marseille 2-0 Nice

Buts : Maupay (40e) et Henrique (53e)

Son adversaire du jour était également son club formateur, et pourtant. Pourtant, Neal Maupay n’a pas hésité au moment de balancer la sphère au fond des filets d’un coup de casque rageur et lancer l’Olympique de Marseille sur le chemin du succès à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Comme si l’attaquant prêté par Everton voulait prévenir les autres défenseurs de l’Hexagone, comme s’il souhaitait indiquer qu’il n’aurait de pitié pour personne. En tout cas, lui et sa bande sont désormais assis sur le trône du championnat. En face, Nice reste englué dans le ventre mou.

Premier pion pour Maupay…

Dès la quatrième minute, Marseille se montre dangereux avec Luis Henrique qui bute sur Marcin Bulka. Puis, les occasions se font rares… jusqu’à la 37e, et le poteau touché par Melvin Bard : idéalement servi par Mohamed-Ali Cho, le piston envoie une reprise de volée qui vient heurter le montant de l’excellent Geronimo Rulli. Pas de chance pour Nice, puisque Maupay ouvre le score quelques instants plus tard : peu avant la pause, le centre dévié d’Henrique trouve la tête de la recrue phocéenne qui inscrit ainsi sa toute première réalisation avec sa nouvelle équipe. 1-0, tout le monde aux vestiaires… mais le plus difficile est fait pour les locaux, qui n’ont plus qu’à valider leur première période réussie et leur réalisme.

💪Ⓜ️ Premier match et premier but pour Neal Maupay avec l'OM… contre son club formateur !#OMOGCN #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/DGqH5BuY93 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2024

… et troisième de la saison pour Henrique

En début de seconde mi-temps, même scénario : Nice gâche une belle opportunité, et Marseille punit derrière. Rulli (et son poteau, de nouveau) sauve son camp devant Jeremie Boga puis Pablo Rosario, alors qu’Henrique dépose le ballon dans la lucarne de Bulka pour un but validé par la VAR. 2-0, fin du game et victoire sereine des Olympiens malgré l’expulsion bête de Derek Cornelius pour gain de temps ou quelques occasions sudistes (Youssoufa Moukoko, Evann Guessand, Badredine Bouanani qui touche encore le montant…). L’OM passe en tête du classement en attendant la rencontre du Paris Saint-Germain contre le Stade brestois (voire celle de Nantes, face à Reims), et confirme sa bonne entame d’exercice. En attendant encore mieux ?

😍🚀🇧🇷 La merveille de Luis Henrique en lucarne pour le 2-0 !#OMOGCN #Ligue1McDonalds pic.twitter.com/on810rfpoW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 14, 2024

Marseille (4-2-3-1) : Rulli – Rongier, Cornelius, Brassier, Murillo – Kondogbia, Hojbjerg – Greenwood (Meïté, 93e), Harit (Koné, 72e), Henrique (Garcia, 82e) – Maupay (Rowe, 73e). Entraîneur : De Zerbi.

Nice (3-4-3) : Bulka – Abdelmonem, Ndayishimiye, Dante (Abdi, 69e) – Clauss, Rosario (Louchet, 79e), Ndombele (Diop, 87e), Bard – Cho (Bouanani, 69e), Guessand, Boga (Moukoko, 68e). Entraîneur : Haise.

Revivez Marseille-Nice (2-0)