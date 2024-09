Mauvaise nouvelle pour Ismaël Bennacer et le Milan

AT le Lundi 16 Septembre à 15:42 Article modifié le Lundi 16 Septembre à 16:33

Un transfert raté à l’OM et une tuile pour lancer la saison.

Triste nouvelle pour Ismaël Bennacer et l’AC Milan. Ce lundi, le club lombard a annoncé que le milieu algérien serait éloigné des terrains pendant quatre mois, à cause d’une déchirure au mollet droit. Blessé lors de la trêve internationale avec l’Algérie, le joueur est rentré plus tôt que prévu en Italie, où il a subi des examens complémentaires.

Il ne devrait donc plus apparaître sur les terrains cette année, lui qui avait failli rejoindre l’OM à la fin du mercato estival, avant que le transfert ne capote pour des raisons salariales. La Provence assurait même que le club olympien était prêt à retenter le coup cet hiver, mais la venue surprise de Rabiot et cette blessure longue durée pourraient définitivement l’éloigner de la cité phocéenne.

La théorie des dominos, dans le sens négatif.

