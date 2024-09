Une nouvelle folie au coeur du Parc des Princes

Le PSG et All ont dévoilé "La Suite Novotel by ALL.com" samedi soir : une chambre confortable installée au coeur du Parc des Princes.

Il n’y avait sans doute pas de meilleur endroit pour regarder Fabian Ruiz envoyer une praline pied gauche dans la lucarne du gardien de Brest samedi soir lors de la victoire facile du PSG, 3-1.

A l’occasion de cette rencontre de Ligue 1, le club parisien a en effet inauguré une incroyable nouveauté au cœur du Parc des Princes : une chambre d’hôtel.

Un concept qu’on a pu voir de façon éphémère dans d’autres stades européens, mais que All et le PSG veulent pérenniser dans l’enceinte de la Porte d’Auteuil.

Concrètement, la chaîne Novotel, qui fait partie du groupe hôtelier All, partenaire du PSG, a construit une suite tout confort – pour 2 adultes et 1 enfant maximum – avec literie de qualité, salle de bain, grand écran et minibar, au niveau 7 du Parc des Princes, entre la tribune Borelli et le virage Boulogne.

Regarder le match depuis son lit !

Les heureux occupants auront la possibilité les soirs de match, donc, de pouvoir regarder les joueurs depuis leur lit ou depuis le balcon aménagé. Pour améliorer l’expérience, Novotal propose une prestation aux petits soins avec les personnes qui auront la chance de profiter de cet endroit. Ils pourront par exemple entrer par le même hall qu’empruntent les joueurs et visiter le Parc.

Novotel devrait entre autres organiser des concours pour faire gagner des nuitées dans cette chambre. Quel kiff ça doit être de prendre son petit déjeuner en calbut’ face à la pelouse le lendemain matin…

