Paris et Dembélé domptent Brest

Paris-SG 3-1 Stade brestois

Buts : Dembélé (42e, 73e) et Ruiz (72e) pour le PSG // Del Castillo (29e) pour les Ty Zefs

Après une trêve internationale interminable, le Paris Saint-Germain a surclassé le Stade brestois ce samedi soir (3-1) au Parc des Princes dans un match aux allures de répétition générale avant le début de la Ligue des champions. Parfois brouillons en première mi-temps, les hommes de Luis Enrique ont assommé leur adversaire du soir dans le second acte grâce à deux buts inscrits en une minute et 20 secondes.

Dembélé à la rescousse

Invaincu lors de ses 25 derniers matchs de Ligue 1 contre Brest (17 victoires, 8 nuls), Paris démarre fort et fait trembler les Bretons d’entrée : trouvé seul au second poteau par Dembélé, Nuno Mendes a une occasion en or d’ouvrir le score… mais Bizot réalise (déjà) une parade décisive (7e), avant qu’Asensio ne passe à quelques centimètres de faire trembler les filets (10e). Misant essentiellement sur les contre-attaques, les hommes de Roy – d’abord trop imprécis offensivement – s’en remettent à un grand Bizot. À l’image de la frappe repoussée sur Joao Neves (13e), et à la maladresse d’Asensio (16e) pour rester en vie dans le premier acte. Mais un tirage de maillot de Mendes sur Ajorque dans la surface parisienne fait basculer la rencontre : Del Castillo ne tremble pas en transformant son penalty, permettant assez miraculeusement aux Pirates de mener au score (0-1, 29e). Son 11e pion dans l’exercice en Ligue 1, sur 12 tentatives. Après un passage à vide d’une dizaine de minutes, le PSG retrouve des couleurs. Mais encore une fois, Asensio bute sur un portier adverse en grande forme (36e). C’est finalement Dembélé, de loin le joueur parisien lors du premier acte, qui fait rugir le parc des Princes en marquant de la tête pour la 2e fois de sa carrière en championnat sur un service soyeux d’Asensio (1-1, 42e).

Tonnerre sur Brest

Reboostés après l’égalisation, les joueurs parisiens entament la second mi-temps tambour battant. Si les tentatives de l’intenable Dembélé (50e, 60e) et d’Hakimi (51e, 67e) sont infructueuses, Ruiz ne rate quant à lui pas la cible : après avoir réceptionné un centre du capitaine du PSG, l’international espagnol ajuste parfaitement Bizot d’une frappe enroulée délicieuse (2-1, 73e). Dans la foulée, les hommes d’Éric voient le ciel leur tomber sur la tête : lancé en profondeur, Kolo Muani – tout juste entré en jeu – manque son duel face au gardien breton avant que Dembélé ne mette le coup de grâce (3-1, 74e). Rideau. Assommés, les Ty Zefs ne s’en relèvent pas. Avec cette quatrième victoire d’affilée, Paris repasse premier du championnat quatre jours avant de recevoir Gérone pour son premier match de saison régulière de Ligue des champions.

Paris-SG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Beraldo, Škriniar, Mendes (Pacho, 63e) – Neves (Mayulu, 80e), Ruiz, Lee – Dembélé (Mbaye, 80e), Asensio (Kolo Muani, 71e), Barcola (Doué, 63e).

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haïdara – Camara (Martin, 80e), Fernandes (Salah, 80e), Magnetti – Del Castillo (Doumbia, 68e), Ajorque (Baldé, 68e), Sima (Pereira-Lage, 57e).

