Chris Smalling foire complètement ses débuts en Saudi Pro League

Tout petit Smalling.

Désormais à Al Feiha, en Saudi Pro League, Chris Smalling a inauguré sa nouvelle aventure par un cauchemar. À 34 ans, l’ancien défenseur de Manchester United (324 matchs, 18 buts) ne pouvait franchement pas faire pire pour son entrée en matière face à Al Raed : une belle lucarne contre son camp dès la sixième minute sur un de ses premiers ballons, un carton rouge direct peu avant l’heure de jeu pour être venu stopper net une action de but et un tarif final de 5-0 pour son équipe. Bref, l’international anglais (31 matchs) est venu rappeler que même l’expérience du très haut niveau ne fait pas tout dans le Golfe, où le championnat a pris du galon ces dernières saisons.

