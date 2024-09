Officiel : Tiakola sera dans le prochain FIFA

La consécration.

Actuelle figure de proue du rap français avec sa tête d’ange et ses tubes aux centaines de millions d’écoutes, Tiakola va avoir le droit au graal : une place dans la soundtrack du prochain FIFA. L’artiste né à Bondy (tiens tiens…) vient de dévoiler « Formidable », qui fait partie des 117 sons que vous pourrez entendre dans EA Sports FC 25 à partir du 20 septembre prochain. Le mélodiste succède donc à Ninho et M83, présents sur l’opus précédent.

Formidable dispo en stream dès mtn. Sur BDLM et dans le jeu FC 25, ce vendredi Ⓜ️ pic.twitter.com/VXVWM0CQL7 — Tiakola (@Tiakola_Meloo) September 16, 2024

Côté frenchies, le producteur Pastel (avec son titre « Samba de rua ») et le groupe Justice (« Neverender » et « The end ») sont également au casting cette année, au milieu des Coldplay, Kasabian (« Call »), Billie Eilish (« Chihiro »), Ice Spice et Central Cee (« Did it first »), J Balvin (« Gaga »), Sia et Labrinth (« Incredible »), Fred Again (« ItsNotREEAALLLLLLLL » et « Places to be »), Twenty One Pilots (« Midwest indigo »), Omah Lay (« Moving »), Disclosure (« She’s gone, dance on »), Fontaines D.C. (« Starburster »), Charli XCX (« Sympathy is a knife ») ou encore Catfish and the Bottlemen.

For the Culture. For the Club. Presenting the #FC25 Soundtrack, the sound of The World's Game. Listen now: https://t.co/suLCgvNsZe pic.twitter.com/dbyC3Pa1A8 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 16, 2024

Reste à savoir si Tiakola sera mieux noté que Kylian Mbappé dans le jeu.

