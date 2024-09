Quand Hatem Ben Arfa parlait d’Adrien Rabiot et du PSG

Visionnaire.

Ce dimanche, l’annonce par l’Olympique de Marseille de l’arrivée à venir d’Adrien Rabiot n’a pas manqué d’enflammer les réseaux sociaux. Chez les supporters marseillais, la joie a vite laissé place au chambrage de leurs homologues parisiens. Ces derniers ont été plutôt virulents à l’encontre de leur ancien titi. « Un traître », pouvait-on par exemple lire. Et parmi les nombreuses réactions, une folle sortie médiatique d’Hatem Ben Arfa est ressortie.

☕️ #LEXPRESSO 🎙 Ben Arfa : "Dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Parce qu'un jour, il revient" 💥 Il évoque également le cas Rabiot ! pic.twitter.com/UPGvIPlkEu — L'Expresso Latte (@l_expresso) April 28, 2019

« Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais »

En 2019, quelques minutes après le sacre de son Stade rennais en Coupe de France face au PSG, l’international français n’y va pas de main morte avec son ancien club et ses dirigeants en zone mixte, pointant du doigt par exemple la gestion du cas Rabiot par la direction parisienne.

« Dans la vie comme je l’ai dit, par rapport au président du PSG, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, un jour il revient, il est plus fort. Il faut toujours respecter l’humain. Quand on ne le respecte pas, à un moment donné, tu le paies. Et je pense qu’Adrien Rabiot va revenir un jour avec une équipe et va leur faire mal, parce que c’est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l’être humain », a-t-il balancé à l’époque. Cinq ans après, sa prophétie est en passe de se réaliser.

Et si Adrien Rabiot participer à ramener l’Hexagoal à Marseille en mai, quinze ans après, au nez et à la barbe du PSG ?

