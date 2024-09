Frederic Massara justifie le recrutement international cet été à Rennes

Le bonheur est dans les fjords.

Albert Grønbæk et Henrik Meister venus de Bodø/Glimt et Sarpsborg, le Finlandais Glen Kamara et le Norvégien Leo Østigård. Pour faire son marché cet été et remplacer Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud, Arthur Theate et compagnie, Rennes s’est notamment tourné vers la Scandinavie. Une nouveauté présentée par le directeur sportif breton Frederic Massara, ce vendredi, dans une interview accordée à L’Équipe et à Ouest-France.

« C’est une zone géographique qui est en train de sortir beaucoup de talents, a-t-il expliqué. Il y a quelques années, quand Haaland jouait à Molde et était proposé à l’Europe entière, tout le monde se disait, moi compris : “Ah oui ok, il est bon, il est puissant, mais Molde quand même. Il y a une grosse différence entre le top 5 et la Norvège, peut-être qu’ils ne sont pas prêts, qu’il faut passer par la Belgique etc.” Bon, il est allé en Autriche (à Salzbourg), il a tout cassé et on connaît la suite. Aujourd’hui, on regarde avec attention un marché encore accessible et des joueurs qui ont une capacité d’adaptation plutôt bonne. Et qui considèrent comme important de faire une étape comme Rennes. »

L’ancien dirigeant de l’AC Milan l’assure, cet attrait nouveau pour les pays nordiques s’explique aussi par les refus essuyés chez certains joueurs confirmés : « On a pu penser à des joueurs français ou de L1 forts, mais il n’y a pas eu les conditions ou l’intérêt de certains joueurs pour Rennes. Et la chose la plus importante, cela a été la forte volonté des joueurs. »

Si la réussite est la même qu’à Salzbourg, on signe.

