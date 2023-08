Gabri Veiga : jeunesse vendue

Naples carbure à la fausse joie cet été. Entre le départ de Kim Min-jae au Bayern Munich et les arrivées avortées de Kevin Danso et Christian Pulisic, les Napolitains ressemblent en effet aux grands perdants de ce mercato estival 2023. Et à ces gros noms est récemment venu s’ajouter celui d’un jeune espoir : Gabri Veiga. Talent affirmé du football espagnol, le meneur de jeu du Celta – artisan majeur du maintien de Vigo en Liga la saison dernière – vient à son tour de refuser les Partenopei, alors qu’un accord avait été conclu en janvier dernier. Le tout pour voir ce gamin de 21 ans accepter l’offre d’Al-Ahli en Arabie saoudite. Où l’art de monnayer sa jeunesse.

En début d’année, tout semblait donc indiquer que l’histoire de Veiga débuterait au Napoli. Pur produit du Celta, celui qui a enquillé 11 buts en 39 matchs pour sa première saison complète volait la vedette au vétéran Iago Aspas et tombait dans les filets du champion d’Italie. Une transaction estimée à 36 millions d’euros, bonus compris, et un contrat prêt à être signé début août. En deux mois, rien ne va cependant se passer comme prévu, avec un tournant pris en mai.

EXCLUSIVE: Gabri Veiga to Al Ahli, here we go! Bid accepted by Celta, player also said yes 🚨🟢🇸🇦

Coach Jaissle was crucial for Veiga to accept.

Al Ahli sign their secret top target.

Saudi side want to invest on world best talents — and now they also got the gem Gabri Veiga. pic.twitter.com/8xfOMyiUTS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023