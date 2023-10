Gabri Veiga, transféré à Al-Alhi : « Je ne suis pas allé en Arabie pour l’argent »

Évidemment.

De retour en Espagne pour disputer deux rencontres avec les U21, Gabri Veiga, jeune promesse du football ibérique transféré du Celta de Vigo à Al-Ahli cet été, en a profité pour expliquer ce départ exotique. Au micro de la SER, le milieu de terrain de 21 ans assure : « Je ne suis pas allé en Arabie saoudite pour l’argent. » Lui qui a multiplié son salaire par 25 en quittant la Galice pour Djeddah est « fier » de son choix : « Parmi toutes les options que j’envisageais, c’est celle qui m’a permis de grandir en tant que footballeur, de mûrir avec un jeune entraîneur, dans une équipe avec de grandes stars et dans une ligue qui se développe beaucoup. »

« C’était un pas vers l’avenir, même s’il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, et je ne vais pas leur demander de le comprendre. Pour moi, c’était le meilleur choix que je pouvais faire, se conforte le poulain de Pini Zahavi. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais ma motivation est aussi de gagner un jour des titres en Europe, de jouer la Ligue des champions… Il y a deux ans je ne m’imaginais pas en Arabie et maintenant je suis très heureux ! » Son premier caprice avec un salaire à 12, 5 millions d’euros par an ? Une valise.

Il n’a pas précisé si elle était pleine.

