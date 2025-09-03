Deschamps estime ne pas avoir le temps pour bosser

Il veut juste une dernière danse, avant l’ombre et l’indifférence.

Alors que son fiston vient de se marier (info du Figaro) , Didier Deschamps entame sa dernière année de mandat à la tête de l’équipe de France. Le programme est chargé d’ici là, et démarre par six matchs de qualifications pour le Mondial 2026 avant Noël. Et qui dit rentrée, dit interview dans L’Équipe. Le sélectionneur y a longuement abordé la question des cadences des footballeurs. « On sort de la saison la plus longue qu’il n’y ait jamais eu, entame-t-il. Je fais en sorte d’alerter les joueurs. Quand ils font des saisons où ils jouent tout, même les rencontres où ils pourraient un peu souffler, ils accumulent. Et si tu fais un an comme ça, la deuxième année, tu payes… »

« Aujourd’hui, quand on a 15 jours pour préparer une grande compétition, on dit merci. »

Arrivé en 2012, DD a vu venir l’enchaînement des matchs, et constate qu’il manque de temps pour travailler : « avant la Coupe du monde 2014, on a eu 28 jours pour se préparer. Plus les saisons passent, moins on a de temps. Aujourd’hui, quand on a 15 jours pour préparer une grande compétition, on dit merci. C’est pareil pour les rassemblements : avant, on jouait le samedi et le mercredi, il y avait une semaine pour préparer le match. Le mardi et mercredi, tu avais deux bonnes séances. Et tu avais encore le jeudi, où tu pouvais travailler, en baissant l’intensité, tout ce qui est coups de pied arrêtés… Là, le plus souvent, on joue dès le jeudi alors que l’essentiel du groupe vient de jouer le dimanche. Donc, lundi et mardi, le travail collectif, tu oublies. Et mercredi, tu es en veille de match… Je ne sais pas si c’est plus dur mais je m’adapte. » Sans s’engager pour autant. En effet, Didier Deschamps estime qu’«il n’y a qu’une corporation qui peut lutter, c’est celle des joueurs. Mais aller contre son employeur, ce n’est pas évident… »

