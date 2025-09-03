Où voir les matchs des Espoirs lors des deux prochaines saisons ?

Ce n’est pas cool pour Christophe Jallet.

Les matchs de l’équipe de France Espoirs seront diffusés sur Youtube. Un an après leur finale aux Jeux olympiques et un été après leur demi-finale d’Euro, les Bleuets n’ayant pas de diffuseur. Par défaut, la chaîne youtube de la Fédération française de football retransmettra les rencontres des Espoirs sur la plateforme.

La Chaîne L’Équipe détenait les droits de diffusions des matchs des U21 de Gérald Baticle, hors tournois, lors des deux saisons précédentes, mais n’a pas renouvelé son contrat. Direction « YOUTOUBE », donc, observer les premières sélections de Jérémy Jacquet, de Mohamed Kader Meïté et de Louis Leroux. Lors de cette trêve internationale, les Bleuets affronteront le Luxembourg et la Serbie, dans le cadre d’un match de qualification pour l’Euro 2027 et d’un match amical. Les deux rencontres se disputent au stade du Moustoir, à Lorient. Coup d’envoi du premier match ce vendredi, à 18 heures 30.

Et FFF TV alors ?

