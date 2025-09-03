S’abonner au mag
  • International
  • France Espoirs

Où voir les matchs des Espoirs lors des deux prochaines saisons ?

UL
Où voir les matchs des Espoirs lors des deux prochaines saisons ?

Ce n’est pas cool pour Christophe Jallet.

Les matchs de l’équipe de France Espoirs seront diffusés sur Youtube. Un an après leur finale aux Jeux olympiques et un été après leur demi-finale d’Euro, les Bleuets n’ayant pas de diffuseur. Par défaut, la chaîne youtube de la Fédération française de football retransmettra les rencontres des Espoirs sur la plateforme.

La Chaîne L’Équipe détenait les droits de diffusions des matchs des U21 de Gérald Baticle, hors tournois, lors des deux saisons précédentes, mais n’a pas renouvelé son contrat. Direction « YOUTOUBE », donc, observer les premières sélections de Jérémy Jacquet, de Mohamed Kader Meïté et de Louis Leroux. Lors de cette trêve internationale, les Bleuets affronteront le Luxembourg et la Serbie, dans le cadre d’un match de qualification pour l’Euro 2027 et d’un match amical. Les deux rencontres se disputent au stade du Moustoir, à Lorient. Coup d’envoi du premier match ce vendredi, à 18 heures 30.

Et FFF TV alors ?

Des petits nouveaux sélectionnés chez les Espoirs, trois joueurs de Premier League convoqués

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
30
Revivez Allemagne - France (3-0)
  • Euro Espoirs
  • Demies
  • Allemagne-France
Revivez Allemagne - France (3-0)

Revivez Allemagne - France (3-0)

Revivez Allemagne - France (3-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
95
45

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine