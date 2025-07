Clap de fin pour FFF TV

RIP petit ange.

Lancée il y a 5 ans avec l’objectif de centraliser la diffusion de la Première Ligue, du National, du futsal et du reste du football amateur, la plateforme FFF TV va tirer sa révérence le 1er août prochain. Selon les informations de L’Équipe, la raison invoquée par la 3F serait un coût financier trop élevé, cumulé avec des audiences trop faibles.

Solution de repli

Cela ne signifie pas pour autant que les championnats susmentionnés se retrouveront orphelins de diffuseur. La FFF elle-même précise que l’ensemble de ses contenus sera toujours disponible via sa chaîne YouTube, laquelle, toujours selon L’Équipe, capte la majorité des audiences. À titre d’exemple, le quotidien rapporte que la demi-finale de la dernière Coupe Gambardella Auxerre-Rennes « a été vue 121 000 fois sur YouTube, et environ dix fois moins sur la plateforme ». De même, « Dijon-Nantes a été visionné 73 000 fois sur YouTube et à peine 10 000 fois sur FFF TV ».

Un déménagement et pas un enterrement donc. C’est bon, on respire.

