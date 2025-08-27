Des petits nouveaux sélectionnés chez les Espoirs, trois joueurs de Premier League convoqués

C’était aussi la rentrée pour les minots.

Pendant que Didier Deschamps dévoilait sa liste pour les Bleus, Gérald Baticle a lui aussi levé le voile sur son groupe pour la rentrée des Espoirs. Après avoir échoué en demi-finales du dernier Euro en Slovaquie, les Bleuets commenceront les éliminatoires de l’Euro U21 2027 face au Luxembourg le 5 septembre, avant un amical contre la Serbie trois jours plus tard.

Deux nouveaux Rennais, pas de Zaïre-Emery

Dans la sélection de l’ancien entraîneur d’Angers, on retrouve une belle touche de Premier League avec Leny Yoro (Manchester United), Mathys Tel et Wilson Odobert (Tottenham). La Saudi Pro League sera également représentée via Nathan Zézé et Saïmon Bouabré (Neom SC).

Et la Ligue 1 n’est pas en reste avec des habitués comme Saël Kumbedi, annoncé du côté de Wolfsburg depuis plusieurs jours, Christian Mawissa (Monaco) ou le grand espoir Ayyoub Bouaddi (Lille), rejoints par de nouveaux visages, dont les jeunes Rennais Jérémy Jacquet et Mohamed Kader Meïté, et le Canari Louis Leroux. Pas sélectionné chez les A, Warren Zaïre-Emery n’ira pas non plus faire un petit tour avec les Espoirs.

📋 Voici la liste des Espoirs convoqués par Gérald Baticle pour le premier rassemblement de la saison 👊 2 matchs attendent les Bleuets à 𝐋𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭 : 🗓️ 05/09 : 🇫🇷 France 🆚 Luxembourg 🇱🇺 🗓️ 08/09 : 🇫🇷 France 🆚 Serbie 🇷🇸 🎟️ Billets disponibles 👉 https://t.co/gXROzG4uFq pic.twitter.com/ZdRDKoZOd5 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 27, 2025

Ce n’est qu’une question de temps avant de voir Mathys Detourbet.

Gérald Baticle : « On ne peut que reconnaître notre défaite »