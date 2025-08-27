S’abonner au mag
  • International
  • France Espoirs

Des petits nouveaux sélectionnés chez les Espoirs, trois joueurs de Premier League convoqués

TA
Des petits nouveaux sélectionnés chez les Espoirs, trois joueurs de Premier League convoqués

C’était aussi la rentrée pour les minots.

Pendant que Didier Deschamps dévoilait sa liste pour les Bleus, Gérald Baticle a lui aussi levé le voile sur son groupe pour la rentrée des Espoirs. Après avoir échoué en demi-finales du dernier Euro en Slovaquie, les Bleuets commenceront les éliminatoires de l’Euro U21 2027 face au Luxembourg le 5 septembre, avant un amical contre la Serbie trois jours plus tard.

Deux nouveaux Rennais, pas de Zaïre-Emery

Dans la sélection de l’ancien entraîneur d’Angers, on retrouve une belle touche de Premier League avec Leny Yoro (Manchester United), Mathys Tel et Wilson Odobert (Tottenham). La Saudi Pro League sera également représentée via Nathan Zézé et Saïmon Bouabré (Neom SC).

Et la Ligue 1 n’est pas en reste avec des habitués comme Saël Kumbedi, annoncé du côté de Wolfsburg depuis plusieurs jours, Christian Mawissa (Monaco) ou le grand espoir Ayyoub Bouaddi (Lille), rejoints par de nouveaux visages, dont les jeunes Rennais Jérémy Jacquet et Mohamed Kader Meïté, et le Canari Louis Leroux. Pas sélectionné chez les A, Warren Zaïre-Emery n’ira pas non plus faire un petit tour avec les Espoirs.

Ce n’est qu’une question de temps avant de voir Mathys Detourbet.

Gérald Baticle : « On ne peut que reconnaître notre défaite »

TA

À lire aussi
30
Revivez Allemagne - France (3-0)
  • Euro Espoirs
  • Demies
  • Allemagne-France
Revivez Allemagne - France (3-0)

Revivez Allemagne - France (3-0)

Revivez Allemagne - France (3-0)
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
32
En direct : Danemark-France Espoirs (2-3)
  • Euro Espoirs
  • Quarts
  • Danemark-France
En direct : Danemark-France Espoirs (2-3)

En direct : Danemark-France Espoirs (2-3)

En direct : Danemark-France Espoirs (2-3)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine