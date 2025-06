Mathys Tel est définitivement transféré à Tottenham

Tel them.

Arrivé en prêt à Tottenham au mois de janvier dernier, Mathys Tel (20 ans) est définitivement transféré chez les Spurs. Le Bayern Munich, son club d’origine, a ainsi accepté l’indemnité londonienne, estimée à 40 millions d’euros. L’attaquant a paraphé un contrat de six ans, l’amenant donc jusqu’en 2031.

We are delighted to announce the permanent signing of Mathys Tel from Bayern Munich on a contract that will run until 2031 ✍️

