Warren Zaïre-Emery a toujours la cote selon le CIES

Surprise, surprise.

L’Observatoire du football du CIES a publié lundi son classement des meilleurs joueurs de moins de 20 ans depuis le début de l’année 2025. Sans surprise, c’est le crackito espagnol Lamine Yamal qui domine les débats, suivi de son pote de la Masia et coéquipier en club Pau Cubarsí. Mais la curiosité vient de la troisième place où l’on retrouve Warren Zaïre-Emery. Le milieu du PSG de 19 ans, loin d’avoir mis tout le monde d’accord cette saison, se retrouve sur le podium.

Estevão et Mastantuono pour compléter le top 5

L’étude ne se fie pas aux humeurs de Luis Enrique, mais à « un indice de performance calculé à partir des données de jeu (la défense aérienne, la défense au sol, la récupération, la distribution, la percussion, la mise en danger, l’attaque aérienne et la finition…) et un indice d’expérience prenant en compte les minutes disputées, pondérées par le niveau sportif des matchs. »

Derrière le trio Yamal Cubarsí Zaïre-Emery, on retrouve l’ailier brésilien Estevão Willian (18 ans), passé de Palmeiras à Chelsea cet été pour 35 millions d’euros, puis l’espoir argentin Franco Mastantuono (18 ans), cédé par River Plate au Real Madrid pour 45 millions d’euros. Roger Fernandes (SC Braga) est le mieux classé parmi les joueurs n’évoluant pas dans les cinq grands championnats, à la septième position. Un peu plus bas, à la 13e place, on retrouve également un certain Mamadou Sarr transféré de Strasbourg à Chelsea puis revenu en Alsace en prêt cet été.

Brian Madjo a encore trois ans pour dominer ce classement.

