Chelsea présente officiellement sa nouvelle pépite brésilienne

Une attaque à l’accent très lusophone.

Annoncé à Chelsea depuis le mois de juillet, Estêvão Willian a été officialisé par Chelsea ce mardi soir. Grand espoir du foot brésilien et homme fort de son ancien club Palmeiras à seulement 18 ans, l’ailier droit est désormais sous contrat avec les Blues jusqu’en 2033, dans un club habitué à cadenasser d’entrée ses nouvelles recrues. Estêvão aura coûté 34 millions d’euros à Chelsea, après avoir dépensé presque le double pour l’autre Brésilien João Pedro et une jolie somme pour Jamie Gittens.

Welcome to the World Champions, Estevao! ✨🇧🇷 pic.twitter.com/XzS6yjKEo3 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2025

L’eau à la bouche

Présenté à Cobham, Estêvão a des fourmis dans les jambes après avoir longuement attendu ce transfert vers l’Europe. « J’ai attendu presque un an et demi avant d’arriver ici. Mais cela fait un an et demi que j’ai travaillé dur et que j’ai fait de mon mieux pour arriver ici dans la meilleure forme possible », a-t-il déclaré. Une forme qu’a pu directement constater Chelsea à la dernière Coupe du monde des clubs. Champions de l’édition, les Blues avaient croisé la route d’Estêvão en quarts, dans une rencontre où il avait montré l’étendue de ses qualités en inscrivant un but, n’empêchant cependant pas la victoire anglaise sur Palmeiras.

Place maintenant à l’intensité de la Premier League.

Chelsea balance encore 40 millions sur un jeune