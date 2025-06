Estêvão sera chaud !

Depuis maintenant plus d’une décennie, le football brésilien est en crise. Le championnat national peine à se stabiliser, tandis que la sélection ne fait plus grand-chose pour briller où que ce soit. Alors, les Brésiliens s’accrochent à ce qu’ils peuvent. Des talents émergent timidement, dans l’espoir de reprendre le flambeau à la lueur mourante laissée par Neymar. Avec les seuls Vinícius Júnior et Rodrygo en tête de cortège, la file d’attente est d’ailleurs assez maigre, et les noms assez rares. Parmi eux, heureusement, celui d’Estêvão Willian grandit assez bien. À 18 ans, l’attaquant s’est mué en attraction principale de Palmeiras, avec qui il enquille les buts depuis un an et qui lui ont aujourd’hui permis de décrocher un contrat à Chelsea.

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign teenage forward Estevao Willian from Palmeiras, with the Brazilian to officially join Chelsea next summer. 🤝 pic.twitter.com/SHLVRaD4gi — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 22, 2024

Comme pour sauver l’honneur d’une région, les clubs brésiliens ont pris cette Coupe du monde des clubs au sérieux. Quatre clubs sur quatre en huitièmes de finale, à commencer par le duel Palmeiras-Botafogo (ce samedi, 18 heures à Philadelphie). L’une des dernières occasions de voir Estêvão biller avec le Verdão. S’il n’a pas marqué depuis le début du tournoi, l’attaquant a tout de même régalé par le dribble et a été élu deux fois homme du match, contre Porto et Al-Ahly.

Car le petit gabarit (1,76 mètre, 62kg), malgré son allure élancée, celui qui alterne entre le poste de 9 et d’ailier droit se débrouille plutôt pas mal avec le cuir entre les pattes. En faux pied, le gaucher a notamment appris à maîtriser « la Robben », en se réaxant avant de frapper fort à l’opposé. Ce qui lui a permis d’inscrire 11 buts et de délivrer 5 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues (19 buts, 12 passes la saison dernière). Suffisant pour gratter ses premières capes avec les Auriverdes et séduire Chelsea donc.

Une progression fulgurante en trois ans

Le 22 juin 2024, les Blues déboursaient en effet 34 millions d’euros et 23 de bonus, effectifs au 1er juillet prochain. Un choix que certains qualifieront de curieux, au vu de la situation sportive de Chelsea et de l’embouteillage de joueurs offensifs au club (Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke, Liam Delap, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Marc Guiu). En réalité, pour Estêvão, cette nouvelle destination est surtout une porte d’entrée vers le monde des grands.

Le dégraissage prévu devrait certainement permettre à Enzo Maresca de lui trouver une place dans un effectif encore chaotique, même si l’intéressé se dit prêt à relever le défi dans les colonnes de Globo Esporte : « C’est un rêve que je vais réaliser. Plus on approche, plus l’anxiété s’installe, plus on a des papillons dans le ventre. J’essaie de me concentrer autant que possible sur ce qu’il me reste à Palmeiras, pour bien partir, la tête haute, en sachant que j’ai donné le meilleur de moi-même. Mais c’est encore difficile de m’imaginer en Europe, avec tout ce que l’Europe représente. C’est vraiment un de mes rêves. »

Né à Franca, l’une des grandes banlieues de l’État de São Paulo, l’attaquant aura donc connu cette progression express en moins de trois ans. Débarqué de Cruzeiro, le club de ses jeunes années, à Palmeiras en 2021, il a signé son premier contrat professionnel en 2023, avant donc d’exploser l’an dernier. Un projet Mbappé qui ne dit pas son nom, mais qui témoigne de la course contre la montre engagée par le football brésilien pour enfin (re)trouver son élu. Avant Estêvão, Andrey Santos et Deivid Washington ont en effet déjà garni les rangs de Chelsea, dans un certain anonymat. Les deux gamins enchaînent à ce titre les prêts et espèrent, encore, intégrer la rotation de Maresca. Pour leur compatriote, cette grande médiatisation pourrait, à l’inverse, servir d’accélérateur supplémentaire. Mais en attendant de marquer Stamford Bridge, il faut d’abord finir le travail aux US. Afin de rendre un peu de son honneur au Brésil.

