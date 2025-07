Chelsea bat Palmeiras et rejoint Thiago Silva en demi-finales

Palmeiras 1-2 Chelsea

Buts : Willian (53e) pour Palmeiras // Palmer (16e) et Giay CSC (83e) pour Chelsea

Toujours en vie, ce Chelsea !

Alors qu’ils ont dû passer par les prolongations en huitièmes de finale contre Benfica (dans un match qui a duré plus de quatre heures) et qu’ils comptent une défaite dans la compétition (face à Flamengo, en phase de poules), les Blues ont arraché une nouvelle qualification dans la nuit de vendredi à samedi : en quarts de la Coupe du monde des clubs, les Anglais ont (difficilement) battu Palmeiras pour atteindre le dernier carré où ils affronteront le Fluminense de leur ancien joueur Thiago Silva (tombeur, un peu plus tôt, d’Al-Hilal).

Palmer et Gusto décisifs, malgré Estevao

Tout en douceur et sur un service signé Trevoh Chalobah, Cole Palmer a d’abord ouvert le score dès le quart d’heure de jeu. Mais malgré de nombreuses occasions (Enzo Fernandez, Christopher Nkunku…) et une nette domination, les Londoniens se sont laissé piéger au retour des vestiaires : d’un exploit personnel en angle fermé, Estevao a réussi à égaliser. Sauf que, sur la fin, les Brésiliens ont de nouveau craqué : suite à un centre de Malo Gusto, Agustin Giay a marqué contre son camp. Ont suivi une situation gâchée par Paulinho, un poteau heurté par Noni Madueke et une frappe de Joao Pedro stoppée par Weverton.

Le meilleur a gagné, tout simplement.

Estêvão sera chaud !