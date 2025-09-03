Donnarumma cordial avec le PSG et Luis Enrique

Les grandes oreilles ne sifflent pas.

Gianluigi Donnarumma, actuellement en pige pour tenter de qualifier l’Italie à la coupe du monde, a raconté son été et son récent transfert à Manchester City. Et il a été très cordial. « Je ne suis pas déçu, quand Pep t’appelle, a tenu à raconter le capitaine italien depuis Coverciano, où la sélection s’entraîne. J’étais pressé d’aller à City. Ils me voulaient, vraiment », a-t-il rajouté, dans des propos par la Gazzetta Dello Sport.

« Ce qui reste au final, c’est que savoir que tout le monde éprouve de l’affection pour moi est ce qui me motive. »

« En vérité, ces derniers jours, j’ai ressenti les effets de ce qui s’est passé, mais je me suis toujours senti bien et je me suis entraîné avec l’entraîneur des gardiens du PSG, a ajouté le dernier vainqueur de la Ligue des champions. J’ai toujours eu une excellente relation avec l’entraîneur. Je l’appréciais car il était direct avec moi. Chacun fait ses propres choix, et Luis Enrique l’a fait. Le soutien de mes coéquipiers et des gens du PSG m’a fait comprendre ce que j’ai apporté au club. Ce qui reste au final, c’est que savoir que tout le monde éprouve de l’affection pour moi est ce qui me motive. Je suis fier et heureux de ce que j’ai laissé derrière moi. »

Il doit d’abord qualifier l’Italie pour la coupe du monde, chaque chose en son temps.

