La deuxième division française féminine en clair

MBC
Clair, net et précis.

Ce mercredi, la chaîne gratuite Sport en France, habituée à diffuser les compétitions de sports « mineurs » (volley, escrime, pentathlon…) a obtenu une partie des droits télé de la Seconde Ligue, la deuxième division féminine de football en France. En clair, cette chaîne, sous l’égide du Comité national olympique et sportif français, diffusera les meilleures affiches de la saison 2025-2026.

Pas de diffuseur jusque-là

Le deal a été conclu ce mercredi avec la Ligue de football professionnel. Sans cet accord avec Sport en France, les rencontres du championnat auraient seulement été diffusées sur les chaînes officielles des clubs. L’année dernière, certains matchs avaient aussi été retransmis sur FFFTV, une chaîne qui a cessé d’émettre le 1er août dernier.

On attend l’émission sur Gulli maintenant.

Antony, le coup de cœur du Betis

MBC

