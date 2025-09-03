La deuxième division française féminine en clair

Clair, net et précis.

Ce mercredi, la chaîne gratuite Sport en France, habituée à diffuser les compétitions de sports « mineurs » (volley, escrime, pentathlon…) a obtenu une partie des droits télé de la Seconde Ligue, la deuxième division féminine de football en France. En clair, cette chaîne, sous l’égide du Comité national olympique et sportif français, diffusera les meilleures affiches de la saison 2025-2026.

Pas de diffuseur jusque-là

Le deal a été conclu ce mercredi avec la Ligue de football professionnel. Sans cet accord avec Sport en France, les rencontres du championnat auraient seulement été diffusées sur les chaînes officielles des clubs. L’année dernière, certains matchs avaient aussi été retransmis sur FFFTV, une chaîne qui a cessé d’émettre le 1er août dernier.

La 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐔𝐄 débarque sur Sport en France ⚽️🔥 LOSC, OGC Nice, Stade de Reims… vivez les plus belles affiches de la saison 2025/26 de la deuxième division de foot féminin en clair ! 🤩 Le sport féminin 100% gratuit, c’est sur Sport en France 📺@LFFPofficielle… pic.twitter.com/VlB3tvH0Dn — Sport en France (@sport_en_france) September 3, 2025

On attend l’émission sur Gulli maintenant.

