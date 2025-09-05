- CDM 2026
- Qualifs
- Ukraine-France (0-2)
Les notes des Bleus face à l’Ukraine
Les Bleus ont disposé de l’Ukraine sans trop de problèmes ce vendredi (0-2). Portée par un duo intraitable au milieu de terrain, l’équipe de France a réussi sa rentrée.
France
Mike Maignan
Jusqu’à la 60e, personne ne pouvait dire si c’était Mike Maignan, Lucas Chevalier, Brice Samba ou Guy Stéphan dans les buts.
Jules Koundé
Quand il ne combine pas avec Lamine Yamal, il combine avec Désiré Doué ou Ousmane Dembélé. Il n’y a pas que pour les fringues que Koundé a des goûts de luxe.
Dayot Upamecano
On pensait que c’était demain l’UFC Paris, mais finalement il y avait un lever de rideau ce soir entre Dovbyk et Upamecano.
Ibrahima Konaté
Un gros match mais qu’il sache que malmener des Ukrainiens, c’est pas très woke.
Lucas Digne
Il a bien reçu des passes de la part de ses coéquipiers, n’en déplaise à Pierre Menès.
Manu Koné
Qu’aucun directeur sportif de grand club ne se soit précipité sur Manu Koné cet été relève de la faute professionnelle.
Aurélien Tchouaméni
Qu’est-ce qu’elle est belle, sa trajectoire ! Passer de simple podcasteur à élément inamovible de l’équipe de France, c’est juste profondément inspirant.
Désiré Doué
Des beaux gestes puis s’en va au bout de 45 minutes. Le spectacle était un peu trop court. Remboursez ! Remplacé à la pause par Ousmane Dembélé (voir ci-dessous).
Ousmane Dembélé
On pensait voir le futur Ballon d’or. On a vu le Dembélé du Barça.
Michael Olise
Dites bien à Zabarnyi qu’il n’aura pas à le croiser s’il se trouve face à l’Angleterre, le Nigeria ou l’Algérie, hein. En revanche, PSG-Bayern, c’est le 4 novembre. Allez, bon courage !
Bradley Barcola
Bon, quand est-ce qu’on le programme, ce spécifique finition ?
Kylian Mbappé
Passes : ratées. Contrôles : ratés. Dribbles : ratés. Lob : raté. Dégradé : raté. But : réussi. Et c’est le plus important.
Par Léo Tourbe