En direct : le jour le plus long du mercato

Mieux (ou pire) que la rentrée des classes : le dernier jour du mercato estival. Des panic buys, des recrues à gogo à l'OM, des gros chèques venus de la Premier League et des problèmes de fax... Suivons ensemble la frénésie du jour le plus long d'un marché des transferts déjà beaucoup trop long.

10h50 : Jeune RC Lens recherche un 9 mortel, un 9 qui pourrait lui donner des ailes. Frustrés sur le cas Sinayoko, les Sang & Or se rabattent sur Odsonne Édouard, selon L’Équipe. Recruté pour 16 millions au Celtic en 2021, l’attaquant français de 27 ans était dans une impasse à Crystal Palace. Un contrat de trois ans, autour de 4 millions d’indemnités de transfert : tout serait donc ficelé pour le retour en France du joueur formé au PSG et déformé par une histoire de pistolet à billes qui lui a valu 4 mois de prison avec sursis.

10h28 : Vous attendiez avec impatience les premières images d’un aéroport de la journée ? Les voici, avec Edon Zhegrova qui vient d’atterrir à Turin pour s’engager avec la Vieille Dame, comme on vous l’a annoncé plus tôt. Petit pincement au cœur pour les Lillois ?

⚪️⚫️👋🏼 Edon Zhegrova arrives to sign in at Juventus. pic.twitter.com/9xuWM3sIpG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

10h14 : Yvon Mvogo prolonge à Lorient ! Portier des Merlus depuis trois saisons mais en fin de contrat, l’international suisse a signé un nouveau contrat de deux ans avec le FCL, qui avait pensé un temps recruter Illan Meslier au poste de numéro 1. Après la déroute de ce week-end face à Lille (1-7), c’est forcément une bonne nouvelle.

Yvon Mvogo prolonge l’aventure au FC Lorient. 🧤 Yvon Mvogo (31 ans), arrivé au FC Lorient à l’été 2022, signe un nouveau contrat de deux saisons chez les Merlus. pic.twitter.com/tGnltNF0wm — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) September 1, 2025

10h06 : Malgré son transfert avorté à Leverkusen, Jonathan Clauss pourrait bien quitter Nice dans le money time. D’après les informations de Di Marzio, la Juventus tente d’attirer dans ses filets le latéral droit. Maintenant, il faut convaincre Nice. On espère que cette fois c’est la bonne pour l’international français, sinon ça risque de faire mal à la tête…

09h59 : C’est dans les cartons, Jonathan Ikoné va faire son retour en Ligue 1 en ce dernier jour de mercato. Selon Le Parisien, l’ancien Lillois va s’engager avec le Paris FC dans la journée. Le vrai attaquant natif de Bondy, c’est lui.

09h41 : HERE WE GO ! Selon l’infernal Fabrizio Romano qui pense que Loïs Openda s’appelle Loïc, le PSG et Manchester City ont trouvé un accord pour le transfert de Gianluigi Donnarumma. Est-ce que ça suffira pour que l’équipe de Pep Guardiola arrête de perdre des matchs ?

09h30 : Vous vous souvenez de Valentin Atangana dont l’arrivée à Strasbourg était imminente ? Eh bien, les joies du mercato font qu’il va plutôt prendre la direction… de l’Arabie saoudite. RMC Sport est formel : le milieu de terrain rémois va s’engager avec Al Ahli et Reims va encaisser un très joli chèque de 25 millions d’euros. Content, Jean-Bière !

09h17 : 15 minutes de retard sur le train du matin Rennes-Paris Montparnasse, espérons que ce ne soit pas de mauvais augure pour les fax ce soir… Une belle occasion de vous faire savoir que Marco Asensio est attendu à Fenerbahçe, selon L’Équipe. Sans toi, José Mourinho.

09h06 : Hey les Gones, vous avez plutôt versé une larme sur le but à la 87e contre l’OM ou au moment du message d’au revoir de Georges Mikautadze ? Pronostic : il reviendra à l’OL en 2028 ou 2029. Notez bien ça.

Les adieux de Georges Mikautadze au peuple lyonnais 🫶 pic.twitter.com/GO43oiUAvy — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 31, 2025

08h58 : Jouons un peu, soyons dans l’interactivité ! Quel va être le plus beau panic buy de la journée ? Quel est celui dont vous rêvez ?

08h51 : Une surprise venue tout droit du LOSC : Chancel Mbemba va faire son retour sur les terrains de Ligue 1. L’ancien banni de l’OM doit arriver libre dans le Nord pour signer une saison, selon Le Petit Lillois.

08h39 : Des nouvelles de Brest et de Greg Lorenzi, spécialiste des bons coups lors du dernier jour du mercato. Le SB29 a en tout cas annoncé les arrivées de Rémy Labeau-Lascary, chipé à Angers qui ne pouvait pas l’enregistrer, et d’une promesse venue de Pau répondant au nom de Pathé Mboup. Et maintenant, au tour d’Éric Roy de faire agir sa magie.

𝐏𝐚𝐭𝐡𝐞́ 𝐌𝐛𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐭𝐚𝐠𝐧𝐞 ! ⚓️ Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de Pathé Mboup en provenance du Pau FC. Le jeune ailier Sénégalais de 21 ans s’est engagé pour 5️⃣ saisons et portera le numéro 99 ✍️ — Stade Brestois 29 (@SB29) August 31, 2025

08h27 : Des retrouvailles lilloises à la Juve en vue : Edon Zhegrova va rejoindre la Vieille Dame contre 20 millions d’euros, bonus compris, selon les médias italiens. La connexion avec Jonathan David n’est pas perdue et, surtout, la Juventus de Damien Comolli pourrait ne pas s’arrêter là puisque Loïs Openda est annoncé dans le Piémont. Une attaque bien Ligue 1 Conforama, vous savez celle avec le générique qui donnait des frissons.

08h19 : À Rennes aussi, ça devrait bouger. Comme annoncé par L’Équipe, le club breton a trouvé un accord avec Monaco pour la venue de Breel Embolo pour un transfert qui devrait s’approcher des 15 millions d’euros. Il y aura aussi des départs sur les bords de la Vilaine : Mikayil Faye, Jordan James ou encore Fabian Rieder, qui a demandé à s’en aller, sont dans le sas pour prendre la tangente.

08h11 : La deadline day, ça connaît bien l’OM de Pablo Longoria, d’ailleurs. Au lendemain de la défaite à Lyon, Marseille devrait bouger fort ce lundi. Selon plusieurs médias, Nayef Aguerd devrait débarquer à la Commanderie dans la journée, tout comme le milieu de terrain danois Matt O’Riley (24 ans), qui devrait être prêté par Brighton sans option d’achat, d’après les infos croustillantes de RMC Sport. Pas de panique, pas de panique, pas de panique…

08h07 : L’histoire entre Adrien Rabiot et l’OM va bien prendre fin. Le milieu de terrain est attendu à l’AC Milan, pour un retour en Serie A, et il a déjà coché la date de son premier match avec les Rossoneri après la trêve : ce sera face au Bologne de Jonathan Rowe. On veut la photo de la réconciliation.

08h05 : Au rayon des attaquants, il reste un Randal Kolo Muani. Selon RMC Sport, l’international français ne retrouvera finalement pas la Juventus, le PSG ayant mis fin aux négociations. Matthis Abline est toujours au FC Nantes, donc c’est mort pour un retour chez les Canaris. Des candidats ? Tottenham se serait positionné sur le dossier, se murmure-t-il.

08h02 : On démarre par ce qui devrait être le plus gros transfert du jour. Cette fois, c’est la bonne, Liverpool devrait débourser 150 millions d’euros (!!!!) pour s’offrir Alexander Isak. Ce n’est pas officiel, mais l’attaquant de Newcastle a spoilé tout le monde sur les réseaux. Près de 500 millions posés sur le mercato par les Reds, tranquillou.

08h00 : Salut les bachi-bouzouks ! Le café est prêt (ou le chocolat chaud), les enfants sont déposés à l’école (ou vous n’avez pas d’enfants) et vous avez opté pour le télétravail pour ne pas vous faire griller en train de checker sofoot.com au boulot. Bien vu ! Ce 1er septembre est un jour que tout le monde et personne n’attend : le dernier jour du mercato estival ! C’est parti pour le grand n’importe quoi des clubs européens qui ont jusqu’à 20 heures pour boucler leurs emplettes.

