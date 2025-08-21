S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Strasbourg en passe de récupérer un joueur de Brighton... grâce à Chelsea

ARM
Strasbourg en passe de récupérer un joueur de Brighton... grâce à Chelsea

Another one.

Le RC Strasbourg continue de profiter des bénéfices de la multipropriété : Julio Enciso va passer sous la houle de BlueCo et devrait s’engager avec le club alsacien dans les prochains jours, selon les informations de The Athletic confirmées par L’Équipe. Le joueur serait néanmoins vu par les propriétaires du Racing et de Chelsea comme un joueur des Blues « au long terme », indique The Athletic.

Blessé au genou

Après un prêt de six mois à Ipswich Town, le Paraguayen de 21 ans quitterait Brighton pour un transfert estimé à 15 millions d’euros. Il a conclu la saison dernière par trois buts et quatre passes décisives en 29 apparitions toutes compétitions confondues.

S’il reprend tout juste l’entraînement après une blessure au genou, Julio Enciso devra faire ses preuves en Ligue 1 la saison prochaine pour espérer être rappelé en Premier League par Enzo Maresca.

Bientôt 16 recrues pour ce mercato : la réserve de Chelsea peut-elle viser le top 3 du championnat français ?

Personne en France n’accorde autant de confiance aux jeunes que le RC Strasbourg

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 1j
56
119

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine