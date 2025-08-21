Strasbourg en passe de récupérer un joueur de Brighton... grâce à Chelsea

Another one.

Le RC Strasbourg continue de profiter des bénéfices de la multipropriété : Julio Enciso va passer sous la houle de BlueCo et devrait s’engager avec le club alsacien dans les prochains jours, selon les informations de The Athletic confirmées par L’Équipe. Le joueur serait néanmoins vu par les propriétaires du Racing et de Chelsea comme un joueur des Blues « au long terme », indique The Athletic.

Blessé au genou

Après un prêt de six mois à Ipswich Town, le Paraguayen de 21 ans quitterait Brighton pour un transfert estimé à 15 millions d’euros. Il a conclu la saison dernière par trois buts et quatre passes décisives en 29 apparitions toutes compétitions confondues.

S’il reprend tout juste l’entraînement après une blessure au genou, Julio Enciso devra faire ses preuves en Ligue 1 la saison prochaine pour espérer être rappelé en Premier League par Enzo Maresca.

