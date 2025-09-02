L'accueil démentiel réservé par les supporters du Betis à Antony

L’amour ouf.

Après un prêt fructueux de six mois la saison dernière, Antony est définitivement de retour en Andalousie après que Manchester United a accepté de laisser l’international brésilien s’engager avec le Real Betis pour un transfert avoisinant les 22 millions d’euros.

Estáis como unas cabras. pic.twitter.com/akoTRlg8gS — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 1, 2025

Comme une rockstar

Une nouvelle qui a visiblement réjoui les supporters sévillans, puisqu’ils ont accueilli leur « nouveau » joueur – qui s’est engagé avec les Verdiblancos jusqu’en 2030 – avec euphorie. Ému, celui qui a inscrit neuf buts en 26 matchs toutes compétitions confondues lors de son premier passage au club et porté le Betis jusqu’en finale de la Ligue Conférence a longuement salué la foule, offrant même quelques selfies depuis la voiture qui l’escortait.

Épanoui depuis son arrivée en Espagne en janvier dernier, il avait inscrit en six mois quasiment autant de buts (neuf) que lors de deux ans et demi passés du côté des Red Devils (douze). Après la finale de C4 l’année dernière, les Verdiblancos disputeront cette saison la Ligue Europa et croiseront notamment la route des Lyonnais qu’ils accueilleront le 6 novembre prochain dans leur antre de Benito-Villamarín.

En espérant que la lune de miel se prolonge.

