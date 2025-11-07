L’idée de Manuel Pellegrini qui veut révolutionner le football

Kobe se retourne dans sa tombe.

Après la victoire tranquille du Betis face à Lyon (2-0) en Ligue Europa, Manuel Pellegrini a lâché une petite bombe réglementaire : il veut importer une règle du basket pour rendre le football « plus dynamique ». Rien que ça.

Alors que le monde du foot débat encore sur la refonte du hors-jeu, le coach chilien a balayé le sujet d’un revers de main : « La règle actuelle est correcte. Avec la VAR, on évite les erreurs. Changer, c’est risquer pour rien. » Non, son idée à lui, c’est d’interdire le retour en arrière. Littéralement.

Moins de défense, plus d’attaque

« Une fois la ligne médiane franchie, l’équipe ne pourrait plus revenir dans sa propre moitié », explique-t-il. Une règle calquée sur celle du “retour en zone” au basket, censée forcer les équipes à aller de l’avant, à presser, à tenter. En somme, à transformer les passes latérales soporifiques en feux d’artifice.

Problème : dans un football où les gardiens savent mieux jouer au pied que certains milieux des années 1990, cette règle reviendrait à leur couper les ailes. Plus de relances courtes, plus de temporisation, plus d’Ederson qui s’amuse à distribuer comme Xavi.

Le rêve de Zdeněk Zeman ?

